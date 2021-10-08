فيديو| لحظة استقبال الجمهور الأردني لـ تامر حسني بالمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وصل الفنان تامر حسني، إلى الأردن استعدادا لإحياء حفلا غنائيا هناك، وحرص على توجيه رسالة إلى الجمهور الأردني لحفاوة استقباله بالمطار.

ونشر حسني، فيديو لحظة وصوله بالمطار، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "المستضيف أهل الأردن، أهل كرم ومحبة.. شكرًا لحسن ورقي الإستضافة، أنا كمان بحبكم أكتر والله".

وأضاف: "كل الشكر لكم من قلبي ولمحبيني المخلصين اللي بشوفهم من وهم صغيرين ودلوقتي ما شاء الله كبار وناجحين في حياتهم ومعاهم جيل صغير جديد جميل بشوفه لأول مرة.. الله يحفظكم يا رب .. معاد حفلتنا غدًا إن شاء الله ببشارات جولف كلوب عمّان".

وشارك تامر حسني، مؤخرا بالندوة التثقيفية لحرب أكتوبر التي أقيمت في مركز المنارة ضمن احتفالات الدولة المصرية بالذكرى الـ 48 لانتصار حرب أكتوبر المجيدة.

وكتب تامر، عبر حسابه على إنستجرام: "تشرفت كل الشرف بمشاركتي في الندوة التثقيفية (العبور إلى المستقبل) بمناسبة احتفالات القوات المسلحة المصرية بنصر أكتوبر المجيد، في حضور سيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي".

وأضاف: "واتشرفت بحبيبي الطفل مصطفى، وحبيبتي الطفلة هديل لمشاركتي الجزء الخاص بي، منصورة يا مصر دايمًا.. منصورة يا كل بلد عربية".

وشارك الفنان تامر حسني من خلال تقديم أغنية وطنية في الندوة التثقيفية الرابعة والثلاثين، بعنوان أكتوبر 73، والتي أقيمت في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، احتفالًا بالذكرى الـ 48 لحرب أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.