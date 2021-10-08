بالصور – لقاء يجمع بين أحلام والوزيرة نورة الكعبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة الإماراتية أحلام الشامسي متابعيها عبر موقع “تويتر” مجموعة من الصور التي جمعتها بنورة الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة في دولة الإمارات العربية، على هامش حفلتها في افتتاح “إكسبو 2020 دبي”.

وقالت أحلام تعليقاً على الصور: “اغلا من زارني بعد حفلي في أكسبو معالي نوره الكعبي وزيره الثقافه والشباب وتنميه المعرفه كان لقاء ودي وشيق اعتبرها فخر في بلادي الأمارات وفخوره فيها ومتشوقة ازور جناح الأمارات في اكسبو شكراً من القلب معاليك”.

وعلّقت الوزيرة بقولها: “تشرفت بشوفتك الغالية أحلام”.

ونشرت أحلام مجموعة أخرى من الصور التي جمعتها بالفنان السعودي محمد عبده ومواطنها الفنان حسين الجسمي، مرفقةً بعبارة: “كان يوم ولا اروع، افتتاح يليق بالافتتاح”.

يُذكر أنّ أحلام قدّمت خلال حفل الافتتاح أغنية خاصة بـ3 لغات وهي العربية والإنجليزية والفرنسية، جاء في كلماتها: “في دبي أهلا وسهلا من هنا المستقبل أفضل، يد بيد نبدأ طريقا نحن عالم جدا أجمل”.

وتستمر فعاليات إكسبو 2020 دبي إلى الحادي والثلاثين من أذار (مارس) 2021، تحت شعار “تواصل العقول وصنع المستقبل”.