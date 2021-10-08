من ريهانا لـ جينيفر لوبيز.. حِيل تُساعد المشاهير على الظهور بشكلٍ مذهل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يمتلك الجميع أسراراً وحيلاً خاصة استخدموها لسنوات عديدة، ولا يختلف المشاهير في ذلك، وعند النظر لإطلالات النجمات على السجادة الحمراء، فقد تجدينّ حيلاً استخدمنها بالفعل، بعضها عملي ومعروف، وبعضها يبدو غريباً حقاً. فيما يلي مجموعة من الحيل التي تُساعد المشاهير على الظهور بمظهرٍ مذهل:

تشارليز ثيرون

أذهلت النجمة تشارليز ثيرون الجميع بمظهرها خلال حفل توزيع جوائز “غولدن غلوب” لعام 2019، وكشفت عن أنَّ أحد أسرار بشرتها المذهلة خلال ذلك الحفل هو خضوعها لجراحة تصحيح التجاعيد بالليزر، وهو ما أعطاها مظهراً مدهشاً.

ريهانا

تقوم المغنية البربادوسية ريهانا بتصفيف شعر حاجبيها بالصابون العادي، حتى تظهر بشكلٍ رائع، حيث يعمل الصابون كمثبِّت أفضل من أيِّ منتج آخر، وكشفت عن أنَّها تعلّمت هذه الحيلة من فنانة المكياج الخاصة بها.

جنيفير أنيستون

تستخدم فنانة المكياج الخاصة بالنجمة الأميركية جينيفر أنيستون طريقة بسيطة من أجل تثبيت أحمر الشفاه لعدة ساعات، فبعد استخدام طبقة من أحمر الشفاه، تضع ورقةً رفيعةً على الشفاه وتضع فوقها طبقة من أحمر الشفاه مرة أخرى.

جينيفر لوبيز

لجعل الشفاه تبدو بحجم أكبر، تقوم النجمة الأميركية جينيفر لوبيز دائماً بتحديد شفتيها بأقلام التحديد ذات الألوان الطبيعية، ومن ثمَّ وضع أحمر الشفاه.

إيما ستون

كشفت الممثلة الأميركية إيما ستون عن أنَّها تهتم بترطيب بشرتها وشفتيها، حيث تستخدم الكولاجين وفيتامين هـ للعناية بالشفاه.

إليزابيث تايلور

عُرِفت الممثلة البريطانية الراحلة إليزابيث تايلور بأنَّها قطة هوليوود المدللة وتمتلك الكثير من أسرار الجمال، ومنها أنها كانت تستحم دائماً بعد وضع المكياج، حيث يقوم البخار بتثبيت منتجات التجميل ويخلق تأثيراً رطباً للبشرة، كما اعتادت الممثلة أيضاً وضع طبقة رقيقة من كريم الأساس لتبقي النمش مرئياً.

ليدي غاغا

تُعتبر المغنية ليدي غاغا من المهووسين بالشعر المستعار والذي يُساعدها على تغيير مظهرها، وقالت غاغا من قبل إنَّها غالباً ما تستخدم شريطاً لسحب جلدها، خاصة عند حاجبيها لتغيير مظهرهما.