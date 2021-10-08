نجاح جديد يرافق ديانا حداد في “عشق ضميان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستمر النجمة ديانا بحصد النجاح في أغنيتها الجديدة “عشق ضميان”، إذ حقق كليب الأغنية ما يقارب 3 ملايين مشاهدة بعد شهر واحد فقط على صدوره على قناة “روتانا” في موقع “يوتيوب”.

وأغنية “عشق ضميان” من كلمات الأغنية، وألحان الفنان فايز السعيد، وتوزيع نور هاشم ومكس وماسترنغ حسام كامل.

وطرحت ديانا حداد كليب الأغنية الذي أخرجته نهلة الفهد، بمشاركة مجموعة من أهم مشاهير الوطن العربي: موديل روز، غدير السبتي، شيلاء سبت، نور ستارز، ونهى نبيل.

الجدير ذكره أن أغنية “عشق ضميان” تتصدّر منذ صدورها قائمة أكثر الفيديوهات مشاهدة، في السعودية والإمارات والخليج، وعدد من البلدان العربية، كما تحتلّ المراتب الأولى في سباق الأغاني الأكثر استماعًا بالوطن العربي.