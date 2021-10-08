شكرا لقرائتكم خبر عن عمر زهران يطمئن الجمهور على سهير البابلى بعد تداول فيديو قديم لها تتحدث عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المخرج عمر زهران، على طمأنة جمهور النجمة سهير البابلى على حالتها الصحية عقب تداول فيديو قديم يعود للعام الماضى تحذر فيه جمهورها من فيروس كورونا بطريقتها الكوميدية المميزة.

ونشر زهران، صورة قديمة تجمعه بالفنانة سهير البابلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مصحوبة بتعليق: "اطمئن الجميع النجمة الكبيرة المعشوقة سهير البابلى، بخير الحمد لله.. لكن كثرة الاتصالات من جميع أنحاء العالم العربي ومصر جعلتها غير قادرة على الرد"، وأضاف: "تشكر جميع جماهيرها على محبتهم واهتمامهم.. وربنا يزيدها من فضله"، يأتى هذا فيما انهالت التعليقات على الصورة من جمهورها، معبرين عن اشتياقهم الكبير لها.



عمر زهران

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، فيديو للفنانة سهير البابلي، والتي اختفت فترة كبيرة عن الساحة الفنية، وتحذر من خلاله الجمهور من فيروس كورونا، والتي كانت توجه به رسالة لجمهورها بضرورة اتباع تعليمات الوقاية والسلامة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، ونشره عمر زهران، بتاريخ 22 مارس 2020، ومع إعادة تداول مقطع الفيديو القديم، اعتقد الجمهور إصابة الفنانة سهير البابلى، بفيروس كورونا، الأمر الذى نفاه عمر زهران، فى تدوينته الأخيرة.



سهير البابلي

وقالت سهير البابلي، فى الفيديو: " يلا يا حبابيبي مش عايزة كل شوية مواه مواه مواه.. لو مبوسناش نتخاصم، اوعوا تتخاصموا، بلاش تتخاصمتوا الفترة دي بسبب مبوستش ومسلمتش، اوعوا، أنا في بيتي ممنوع كل حاجة، ولادي وولاد ولادى كلهم ممنوع بوس، وممنوع أحضان، خاصموا؟".

يذكر أن سهير البابلي بدأت مسيرتها الفنية بالتحاقها بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، وعملت في المسرح، وقدمت مسرحية "شمشون وجليلة" ومسرحية "سليمان الحلبي"، وشاركت في بطولة مسرحية مدرسة المشاغبين و"نرجس"، و"ريا وسكينة"، و"على الرصيف"، "بكيزة وزغلول"، بالإضافة الى انها قدمت حوالي 42 فيلما خلال مسيرتها الفنية.