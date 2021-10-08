شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة ماهر سليم تحيى ذكراه الأربعين بصورة له من فراش المرض ورسالة مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة الشابة أسماء ماهر، رسالة لوالدها الفنان الراحل ماهر سليم، بكلمات مؤثرة فى ذكرى مرور أربعين يوم على وفاته، حيث نشرت صورة تجمعهما داخل المستشفى، عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، مصحوبة بتعليق، "وحشني صوتك في الصلاة ، وصوت المفاتيح بتاعتك، وصوتك وأنت بتقرأ قرأن، أقولك كمان ! وحشني صوتك وأنت بتزعقلي".



اسماء ماهر

وتابعت: "أنا لسه بدور عليك، هما بيقولوا إن النهاردة الأربعين بس أنا لسه بستناك يا بابا حاسة إنك مسافر سفرية شغل كالعادة بس طويلة شوية وهترجع تاني، أنا ببعتلك هدايا كتير يارب تكون بتوصلك وبتبسطك سلام على روحك النقية".



ماهر سليم وابنته

وشارك الراحل في أفلام سينمائية شهيرة كـ "سمك لبن تمر هندي"، "فيلم ثقافي"، "جواز بقرار جمهوري"، "حليم"، "حين ميسرة"، "الوعد"، "الريس عمر حرب"، "دكان شحاته"، وكانت آخر مشاركاته السينمائية في فيلم "وقفة رجالة" الذي عرض العام الجارى.

بالإضافة إلى العديد من الأدوار التلفزيونية التي قدّمها ماهر سليم في مسلسلات مصرية مهمة، شكلت جزءًا من ذاكرة المشاهد العربي كـ "أرابيسك"، "هوانم جاردن سيتي"، "زيزينيا"، "بوابة الحلواني"، "حلم الجنوبي"، "رجل في زمن العولمة"، "رجل الأقدار" و"بنت اسمها ذات"، ومن أدواره التي تعلّق بها الأطفال؛ "زيكا" في مسلسل الدمى الشهير "بوجي وطمطم".