شكرا لقرائتكم خبر عن إيمي وعمر طلعت زكريا يحيان الذكرى الثانية لرحيل والدهما: "روحك مش بتفارقنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا أبناء الفنان طلعت زكريا، الذكرى الثانية لرحيل والدهم، الذي غادر دنيانا يوم 8 أكتوبر عام 2019، ونشرت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا، صورة لها من عزاء والدها لإحياء ذكراه، وعلقت عليها عبر حسابها بموقع "انستجرام" قائلة: "8 أكتوبر 2019 زى انهاردة من سنتين راح منى أغلى حاجة في دنيتى وراحت معاه روحى من وقتها وأنا تايهة ومش عارفة أعيش زى زمان".



ايمي طلعت زكريا

وتابعت: "بس ربنا حنين أوى وبيصبرنى ويقوينى.. ربنا يرحمك يا بابا ويرحم أمواتنا جميعًا.. في الجنة ونعيمها يا أغلى الناس ادعولوا من فضلكم".



ايمي طلعت زكريا

ومن جانبه حرص الفنان الشاب عمر طلعت زكريا، على إحياء ذكرى والده، عبر حسابه، حيث كتب: "النهاردة يوم مش كويس بالنسبالي اليوم اللي عرفت فيه إن ضهري أتقسم وعمره م هيقوم تاني مش ذكري وفاه لأنك في قلبي وحياتي دايمًا معايا روحك مش بتفارقني".

وتابع: "أنت وحشتني أوي يا أبويا محتاج أتكلم معاك الدنيا ملهاش لازمة من غيرك مبقاش فيها أمان.. أنا عارف وحاسس وواثق أنك مبسوط ومرتاح دلوقتي بس صدقني أنا مش مرتاح يا أبويا أنا تعبان أوي وبعافر لوحدي أخر مرة ضحكت من قلبي كانت معاك آخر مرة كنت مطمن معاك".



عمر طلعت زكريا

واختتم كلامه قائلاً: "سبتني بدري أوي بس أطمن يا صاحبي سايب راجل عايش بسيرتك الطيبة.. ربنا يرحمك ويغفرلك عندي كلام كتير أوي محدش هيحس بيه غيري كل اللي بطلبه من قريب أو غريب أنه يدعيلك بقت هيا دي أعظم هدية ممكن حد يقدمهالي مش هنساك يا أبويا لحد ما أجيلك .. ادعوله أمانة".