شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تنتهى من تصوير مشاهد داخل مصنع الحديد فى مسلسل "الجسر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت النجمة نيللى كريم من تصوير عدد من المشاهد الداخلية ضمن أحداث مسلسلها الجديد "الجسر"، حيث صورت فى ديكور بمصنع الحديد والصلب بمدينة 6 أكتوبر، كما أوشكت على الانتهاء من تصوير مشاهدها بالكامل فى المسلسل، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، ويشاركها فى بطوله العمل الفنان عمرو سعد، حيث تنتهى من التصوير بشكل نهائى بعد 10يوما تقريباً ويدخل العمل غرف المونتاج والمكساج استعداداً للعرض.

مسلسل "الجسر" بطولة عمرو سعد ونيللي كريم ومحمد علاء وخالد كمال وسارة الشامي ومها نصار، وتدور أحداث العمل في إطار الفانتازيا، حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض.

من ناحية أخرى تستعد نيللى كريم لتصوير مشاهدها فى فيلم "صقر وكناريا"، مع النجم أحمد عز منتصف أكتوبر بعد انتهاء تصوير فيلم "كيرة والجن" في كرواتيا والمجر، ويصنف العمل بـ"أكشن كوميدى" بعد سلسلة من الأعمال الكوميدية التى كتبها أيمن وتار فى الفترة الأخيرة وكان آخرها "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".