"من وقتها وأنا تايهة".. إيمي طلعت زكريا تحيي ذكرى وفاة والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أحيت الفنانة إيمي طلعت زكريا، ذكرى وفاة والدها الفنان الراحل طلعت زكريا الذي وافته المنية يوم ٨ أكتوبر.

وكتبت إيمي، عبر حسابها على إنستجرام : "٨ أكتوبر ٢٠١٩.. زي النهاردة من سنتين راح مني أغلى حاجة في دنيتي، وراحت معاه روحي.. من وقتها وأنا تايهة ومش عارفة أعيش زي زمان".

وأضافت: "بس ربنا حنين أوي وبيصبرني ويقويني.. ربنا يرحمك يا بابا ويرحم أمواتنا جميعا.. في الجنة ونعيمها يا أغلى الناس.. أدعولهم من فضلكم ".

ورحل الفنان الكبير طلعت زكريا عن عالمنا في 8 أكتوبر 2019، بعد مسيرة فنية حافلة، إذ قدم عددا كبيرا من الأعمال الناجحة في السينما والمسرح والتليفزيون، ويعد من أشهر فناني الكوميديا.