مصطفى قمر يصل الأردن استعدادا لحفله.. ويعلق: "أول بلد زرته بره مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وصل الفنان مصطفى قمر، إلى الأدرن، استعدادا لحفله الغنائي الذي سيحييه خلال ساعات.

ونشر قمر، صورة له من الأردن، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الأردن أول بلد زرته بره مصر، ودلوقتي أنا وصلت الأردن ومستمتع بشعبها الجميل والطبيعة الساحرة".

وأضاف: "تحية كبيرة لجمهوري في الأردن، هنتقابل قريبًا جدًا بإذن الله في حفل أسطوري يستاهل جمهوري الأردني العظيم بحبكم جدًا".

جدير بالذكر أن مصطفى قمر، كان قد عاد للدراما التليفزيونية في رمضان 2021، وقدم مسلسل "فارس بلا جواز" إخراج معتز حسام، تأليف فداء الشندويلي، بطولة طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، وبمشاركة مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.