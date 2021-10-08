15 صورة تجمع أحمد شفيق مع فريق "اللي خلف مامتش" في الكواليس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف المخرج أحمد شفيق، عن صور من كواليس تصوير حكاية "اللي خلف مامتش" بمسلسل "زي القمر"، الذي عُرضت حلقاته على قناة "سي بي سي".

ونشر شفيق، الصور، عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق: "الحمد لله.. خلصت حكاية الست صابرين، بس حكاياتنا لسه مخلصتش.. شكرًا لرد فعل الجمهور العظيم.. شكراً فريق العمل (العيلة)، شكراً لكل حد اشتغل من قلبه لنجاح هذا العمل عشان يطلع بالشكل المشرف ده.. نشوفكم في حكايات تانية إن شاء الله".

وتدور أحداث الحكاية حول تعرض سوسن بدر للظلم بعد وفاة زوجها من قبل شقيقه، الذي يستولى على مصدر رزقها الوحيد ويحاول السيطرة على الميراث، فتحاول بكل الطرق استرداد حقها وحق بناتها من عمهم.

حكاية "اللي خلف مامتش" بمسلسل "زي القمر"بطولة سوسن بدر وإيهاب فهمي وعدد من الممثلين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد شفيق.