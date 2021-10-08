أنغام تودع الصيف بجلسة تصوير جديدة.. إطلالة مطبّعة بالزهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة المصرية أنغام صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير عقدتها لوداع الصيف، وتألقت من خلالها بإطلالة زهرية على صفحتها الرسمية في موقع “انستغرام”.

وعلّقت أنغام على إحدى الصور قائلةً: “جلسة تصوير جديدة 2021”، وكانت ترتدي فستاناً أنيقاً مطبّع بالزهور مع مكياج ناعم وتسريحة شعر بسيطة.

واختارت كلمات أغنية “بتوحشني” التي غنّتها على طريقة الديو مع النجم اللبناني وائل كفوري، لتعلّق بها على صورة أخرى من الجلسة الجديدة قائلةً: “عوضني الوقت اللي انا عيشته من غيرك في حياتي وكلام الحب اللي واحشني من صوتك يا حياتي”.

يذكر أن أنغام أطلقت مؤخرا كليب أغنية “ونفضل نرقص”، عبر قناتها الخاصة على “يوتيوب”، الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي وسام عبدالمنعم وميكس وماستر أمير محروس.