نوال الكويتية تطلّ بالأبيض وتخطف الأنظار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استطاعت الفنانة نوال الكويتية أن تخطف الأنظار بإطلالة حديثة لها على مواقع التواصل الإجتماعي، وشاركت جمهورها بصورة جديدة ظهرت فيها متألقة باللون الأبيض.

وأطلت نوال الكويتية في الصورة بفستان أبيض مفتوح عند الظهر لكن تمت تغطيته بقماش مخرّم، وأعطت ظهرها للكاميرا. واعتمدت نوال تسريحة بسيطة، أبرزت شعرها القصير لحدود الكتفين، فيما تركت يديها مرفوعتين قليلاً وكتبت على الصورة “نوال” بأحرف عربية وأجنبية.

واتضح لاحقًا أن صورة نوال الكويتية هي للحملة الترويجية لعطرها الذي يحمل اسمها وسيصدر قريبًا عن دار الطيب.

وأعجب الجمهور والمتابعين بإطلالة نوال الكويتية في الصورة الجديدة، حيث علق أحد المتابعين قائلًا :” أنيقة ورائعة دومًا”.