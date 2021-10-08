“مغرومة”.. شاهدوا كيف بدت نجوى كرم في الكواليس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعيش النجمة اللبنانية نجوى كرم حالة من النشاط الفني بعد النجاح الكبير الذي حققته حفلاتها الغنائية في موسم صيف 2021. كما تواصل نجوى كرم حصد نجاح أحدث أغنياتها “مغرومة 2” كلمات وألحان نبيل الخوري وتوزيع داني حلو، و”ساحر قلوب” كلمات عامر لوند وألحان علي حسون وتوزيع داني حلو.

وتواصل نجوى أيضًا نشاطها على مواقع التواصل الإجتماعي، إذ تشارك جمهورها صورًا ولقطات خاصة بين الحين والآخر. ونشرت نجوى في الساعات الماضية فيديو من كواليس جلسة التصوير التي عقدتها لأغنية “مغرومة 2” قبل فترة، وكشفت من خلال الفيديو عن الأجواء الإيجابية التي سيطرت على الاستوديو وفريق التصوير.

وطلبت نجوى كرم من المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي اختيار العبارة التي أثّرت فيهم أكثر من الأغنية ويعيشون حالة مشابهة لها في هذه الفترة: “أي جملة أثرت فيكم وإنتو اليوم عايشينا؟”.

وحقق فيديو الكواليس أكثر من 250 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة على نشره على صفحة نجوى الرسمية في موقع “إنستغرام”، وتنوعت التعليقات عليه، حيث أثنى عدد من المتابعين على إطلالة نجوى الراقية دائمًا، كما علّق عدد آخر بالعبارات المفضلة لديهم.

الجدير ذكره أن كليب “مغرومة 2” حقق ما يقارب 6 ملايين مشاهدة بعد شهرين فقط من صدوره، كما حقق كليب “ساحر قلوب” الذي أصدرته نجوى منذ شهر تقريبًا أكثر من 2.2 مليون مشاهدة.