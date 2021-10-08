إطلالة خريفية لـ كندة علوش.. استعادت رشاقتها بعد الولادة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدت النجمة السورية كندة علوش في آخر ظهور لها بنحافة شديدة أظهرت فقدانها كثيراً من وزنها واستعادتها لرشاقتها اللافتة من جديد بعد ولادتها طفلتها حياة وبعد ظهورها في مسلسل “إلا أنا” في حكاية «ضي القمر» فظهرت وقد اكتسبت بعض الوزن ما أثار تعليقات متابعيها بمطالبتهم إياها باستعادة رشاتها المعهودة.

وأبدت النجمة كندة علوش حبها للشتاء وفصل الخريف الجاري الذي تستمتع به في إطلالة خريفية جذابة خطفت بها الأنظار، حيث نشرت علوش صوراً جديدة لها عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، وعَلّقت عليها قائلة: «مين متلي بيحب الخريف؟ وبشو بذكركم؟ بحب ألوانو والورق الأصفر اللي بينزل من الشجر… وإحساس البرد إلى بيبدا يتسلل بخجل بعد الحر… الهوا الحلو وخصوصاً بالليل السما إلى بتبلش تغيم وريحة التراب…».

واعتمدت كندة علوش في إطلالتها الأخيرة على الألوان الخريفية المميزة، حيث ارتدت فستاناً فضفأضاً مميزاً باللون الزيتي، يتشابه مع لون تساقط الأوراق في الخريف، ونَسّقت معه حزاماً جلدياً باللون البني، ليبرز رشاقة خصرها، إذ كان الفستان مزيناً بأسلوب الطبقات عند نهايته. كما اختارت كندة مكياجاً هادئاً وناعماً ليبرز جمالها، حيث اعتمدت المكياج النهاري الخفيف، ووضعت ألوان النود الترابية الناعمة.

أما تصفيفة الشعر فاعتمدت أبسط تصفيفات الشعر في فصل الخريف، وهو الشعر «الويفي» المنسدل على الأكتاف وهو ما اتبعته النجمة كندة علوش في أحدث جلسة تصوير لها، كما نَسّقت مع إطلالتها نظارة شمسية أنيقة، وسلسلة رقيقة.

كانت كندة قد أعربت عن سعادتها بتعطُّل تطبيقات التواصل الاجتماعي «واتساب وفيسبوك وإنستغرام»، متمنيةً أن يشمل هذا العطل التقني جميع المنصات، حيث قالت عبر حسابها الشخصي في «تويتر»: «بعد العطل اللي صاير لواتساب وإنستغرام وفيسبوك، بتمنى من قلبي يصير عطل عام لكل الأبليكيشنز ومنصات التواصل الاجتماعي»؛ موضحة أنّ سبب أمنيتها تلك هو رغبتها أن «ناخد بريك لمدة شهر نرجع فيها لحياتنا القديمة بتفاصيلها الصغيرة الحلوة وبحميميتها»، حيث وصفت التفاف الناس حول تلك المنصات بأنه «جنان وإدمان السوشال ميديا وتطبيقات التواصل»، مسائلةً جمهورها ومتابعيها: «بتتمنوا هالشي؟ وقديش بتتحملوا؟».

كانت قَدّمت كِنّدة مؤخراً عدداً من الأعمال الفنية، حيث شاركت مؤخراً في مسلسل «إلا أنا»، بحكاية «ضي القمر»، مع النجوم محمد شاهين ومحمد علاء ونهى عابدين وزينب غريب، وهي من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد حسن، كما شاركت بمسلسل «حجر جهنم» مع النجوم إياد نصار، وشيرين رضا، فريال يوسف، ومن إخراج حاتم علي، وغيرها.