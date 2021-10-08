بعمر الـ90 عاماً.. ويليام شاتنر يحقق أمنيته ويحلق في الفضاء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سيخوض “ويليام شاتنر”، الممثل والمنتج الكندي الأصل، والمعروف باسم الكابتن “كيرك” في سلسلة الحلقات التلفزيونية الشهيرة Star Trek، تجربة رحلة حقيقية إلى الفضاء على متن صاروخ نيو شيبرد، التابع لشركة Blue Origin الفضائية، التي يملكها الملياردير “جيف بيزوس”، وذلك في الـ12 من شهر أكتوبر الجاري، بحسب موقع BBC.

وبهذه الرحلة، التي ستنطلق من ولاية تكساس الأمريكية، سيكون “شاتنر” البالغ من العمر 90 عاماً أكبر شخص يذهب إلى الفضاء على الإطلاق.

قال “شاتنر” في بيان: “سمعت لوقت طويل عن الفضاء. سأنتهز الفرصة لأراه بنفسي، يا لها من معجزة”.

ستكون مدة الرحلة دقائق معدودة، وستتخطى الكبسولة الفضائية خط كارمان- الحد المعترف به دوليًا للفضاء، والذي يبعد 100 كيلومتر عن الأرض. لذلك سيحصل “شاتنر” على 11 دقيقة من الإطلاق حتى الهبوط، أي حوالي ثلاث أو أربع دقائق من إنعدام الوزن.

سينضم إلى “شاتنر” ثلاثة أشخاص آخرين على متن الصاروخ من بينهم موظف في Blue Origin وهو مهندس سابق في وكالة ناسا ومؤسس مشارك في Planet Labs والمؤسس المشارك لشركات علوم الحياة.

وستكون هذه الرحلة مشابهة جدًا لما اختبره مؤسس Blue Origin “جيف بيزوس” في رحلته في شهر يوليو الماضي، التي شاركه فيها شقيقه “مارك بيزوس”، “والي فونك” إحدى الرائدات في سباق الفضاء، وتبلغ من العمر 82 عاماً وطالب يبلغ من العمر 18 عاماً.

وأفادت تقارير عام 2013 ، أن “شاتنر” رفض عرض الملياردير “ريتشارد برانسون” لنقله إلى الفضاء مع شركة الرحلات الفضائية التي نقلت “برانسون” إلى حافة الفضاء. وقال “برانسون” في ذلك الوقت لصحيفة The Sun إن الممثل رفض عرضه خوفاً من الطيران. لكن “شاتنر” كان قد صرح أنه رفض عرض “ريتشارد” لأنه طلب منه أن يدفع ثمن الرحلة.

وقال “شاتنر” أمام المراسلين: “لقد أراد مني أن أصعد وأدفع الثمن وقلت: أنت تدفع لي وأنا سأصعد. سأخاطر بحياتي مقابل مبلغ كبير من المال. لكنه لم يوافق على عرضي”.