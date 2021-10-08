مي كساب تستغل نجاح مسلسل “عقبال عوضك” وتعود بأغنيتين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت مؤخراً الفنانة مي كساب بنجاح حكايتها في مسلسل “زي القمر” مع زوجها أوكا حيث قدم لها تورتة ونشرت صورتها معها عبر حسابها على انستغرام، وعلقت عليها قائلة: “العوض مش بس في الجواز العوض في الرزق والصحة والنجاح والأولاد والأهل والأصدقاء كل ده عوض من الدنيا ومنحة من رب العالمين. عوضنا لو إحنا اللي بنختاره لنفسنا أكيد أكيد مش هيكون في حلاوة النصيب اللي ربنا شايلهولنا بعدين، بس إحنا مستعجلين عليه”.

كما تعود النجمة مي كساب للغناء بالتعاون مع الملحن والشاعر عزيز الشافعي في أغنيتين في ألبومها الجديد الذي يحمل اسم “أنا ماما”، وبكلمات وألحان عزيز أيضاً ومن توزيع توما.

أغنيتا مي كساب الجديدتان اللتان تشهدان تعاونها مع الملحن عزيز الشافعي تحملان اسم “يا مسافر” و”قطة”.

وقد عَبّرت مي كساب عن سعادتها باحتفال زوجها مطرب المهرجانات أوكا بنجاحها في دورها في حكاية “عقبال عوضك” من مسلسل “زي القمر”، ونشرت صورة لها معه على حسابها على إنستغرام، وهما يحتفلان بتورتة بنجاح دورها في المسلسل.

وقد وجهت كساب رسالة خلال احتفالها مع زوجها بنجاح دورها قائلة: “العوض مش بس في الجواز العوض في الرزق والصحة والنجاح والأولاد والأهل والأصدقاء كل ده عوض من الدنيا ومنحة من رب العالمين، عوضنا لو احنا اللي بنختاره لنفسنا أكيد أكيد مش هيكون في حلاوة النصيب اللي ربنا شايلهولنا بعدين بس إحنا مستعجلين عليه”.

وقد عرض حكاية “عقبال عوضك” من الموسم الثاني من مسلسل “زي القمر” وهي من بطولة مي كساب وهالة فاخر، وأحمد جمال سعيد، ومحمد جمعة، وعدد من الشباب، ومن إخراج معتز حسام، وتجسد مي دور مُدَرِّسة رياضيات وتناقش فكرة تأخّر الزواج في إطار درامي مشوق، والعمل من إنتاج مها سليم.