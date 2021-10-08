دلال عبد العزيز تتصدر البوستر الرسمي لآخر أفلامها “فرق خبرة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد ثلاثة شهور من رحيلها، تصدرت النجمة دلال عبد العزيز بوستر آخر فيلم قامت بتصويره قبل معاناتها مع فيروس كورونا ومضاعفاته وهو بعنوان “فرق خبرة” الذي يمثل البطولة المطلقة الأولى للفنان الشاب محمد الشرنوبي، مع النجمة الشابة هدي المفتي.

الشركة المنتجة لفيلم “فرق خبرة” حرصت على منح الراحلة دلال عبد العزيز ظهور خاص على البوستر الرسمي له، بمشاركة بطلي العمل محمد الشرنوبى وهدى المفتي، استعدادًا لطرح الفيلم في دور العرض السينمائية خلال أكتوبر الجاري.

وتلعب دلال عبد العزيز شخصية والدة الفنان محمد الشرنوبي، والتي تقف بجانبه في مواقف عديدة، ويعتبر هذا العمل آخر أعمالها التي شاركت فيها قبل وفاتها.

وتدور أحداث الفيلم عن ناجي، الحالم الهادئ الذي يخوض رحلة مفاجئة يكتشف فيها الحياة والحب والعلاقات البشرية عندما تدفعه مقابلة غير مخطط لها مع سلمى؛ إلى خوض مغامرة والهروب من مشاكله العائلية، كوميديا درامية عن مرحلة النضوج تتابع ناجي وهو يتعلم أن يتحكم في مصيره بعد أن عاش من خلال نظرة المحيطين به له. والفيلم من إنتاج فيلم كلينك وLagoonie Film Production، وتتولى MAD Solutions مهام التسويق والترويج للفيلم.

الفيلم من تأليف وإخراج شريف نجيب، مؤلف فيلمي “لا تراجع ولا استسلام وأعز الولد”، وهو أول تجارب شريف الإخراجية، ويشارك في بطولته النجم محمود البزاوى، ويعد آخر الأعمال السينمائية التي شاركت فيها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز إضافة لمسلسل لم يكتمل مع زوجها الراحل سمير غانم وابنتهما دنيا سمير غانم.