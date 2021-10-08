شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان ودياب فى حفل واحد بالإسكندرية 14 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجمان بهاء سلطان ودياب، حفلًا غنائيًا فى نادى سموحة بالإسكندرية يوم 14 أكتوبر الجاري.

وأحيا بهاء سلطان حفلا غنائيا كبيرا فى ختام صيف 2021 بالمسرح الرومانى فى الساحل الشمالي، وصعد سلطان على خشبة المسرح مرددا أغنية "أنت استثنائي" وسط تفاعل من الجمهور، وأشعل بهاء سلطان الحفل بعدد كبير من أغانيه الطربية التى تألق بها طوال مشواره الفنى منها "يا تري" ، "الواد قلبه بيوجعه" و"أنا مصمم" ، "احلف" ، ٣ دقايق" ، "وأنت بتكلمني"و "أنت واخدها معايا تحدي".

وكان دياب قد طرح أحدث أغانيه "ياساتر" عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع وسام عبد المنعم، كما تعاقد دياب على المشاركة فى فيلم «كوزمو» بطولة خالد النبوى ومصطفى شعبان ونيللى كريم.