فن ومشاهير

ندى أكرم تكشف عن صور جديدة من كواليس تصوير"عروستي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الممثلة الشابة ندى أكرم، عن صور جديدة من كواليس تصوير فيلمها السينمائي "عروستي" المعروض حاليا بدور العرض.

ونشرت ندى، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كواليس فيلم عروستي".

ويتنافس فيلم "عروستي" حاليًا مع ٨ أفلام أخرى بدور العرض السينمائي، هي: "العارف"، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، "الإنس والنمس"، "٢٠٠ جنيه"، "ماكو"، "موسى"، "مش أنا"، "٣٠ مارس".

فيلم "عروستي" تدور أحداثه في إطار رومانسي، وهو من بطولة: أحمد حاتم، جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوي، زينب غريب، مروان يونس، أسماء جلال، ندى أكرم، وهو من تأليف مصطفى البربري، ومن إخراج محمد بكير.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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