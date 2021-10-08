ندى أكرم تكشف عن صور جديدة من كواليس تصوير"عروستي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الممثلة الشابة ندى أكرم، عن صور جديدة من كواليس تصوير فيلمها السينمائي "عروستي" المعروض حاليا بدور العرض.

ونشرت ندى، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كواليس فيلم عروستي".

ويتنافس فيلم "عروستي" حاليًا مع ٨ أفلام أخرى بدور العرض السينمائي، هي: "العارف"، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، "الإنس والنمس"، "٢٠٠ جنيه"، "ماكو"، "موسى"، "مش أنا"، "٣٠ مارس".

فيلم "عروستي" تدور أحداثه في إطار رومانسي، وهو من بطولة: أحمد حاتم، جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوي، زينب غريب، مروان يونس، أسماء جلال، ندى أكرم، وهو من تأليف مصطفى البربري، ومن إخراج محمد بكير.