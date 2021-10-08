بشرى وداليا مصطفى تتصدران بوستر حكاية "مش مبسوطة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تصدرت الفنانة بشرى والفنانة داليا مصطفى، البوستر الدعائي لحدوتة "مش مبسوطة" بمسلسل "زي القمر"، المقرر عرض أولى حلقاتها على قناة cbc بعد غد السبت.

ونشرت بشرى، بوسترها بالعمل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حدوتة مش مبسوطة، تأليف عمرو الدالي وإخراج شيرين عادل، وإنتاج مها سليم".

حكاية "مش مبسوطة" بطولة بشرى وداليا مصطفى وأحمد سعيد عبدالغني وهشام إسماعيل، وتأليف عمرو الدالي وإخراج شيرين عادل.

جدير بالذكر أنه عُرض بمسلسل "زي القمر" حكايات: "غالية" بطولة درة وإخراج شيرين عادل، و"واحد في المية" بطولة صابرين وإخراج أحمد شفيق، و"أنا قبلت" إخراج معتز حسام، و"عقبال عوضك" بطولة مي كساب وإخراج معتز حسام، و"اللي خلف مامتش" بطولة سوسن بدر وإخراج أحمد شفيق.