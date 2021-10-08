احلام تلتقى الوزيرة معالي نوره الكعبي: “اغلا من زارني”

كتب امير فتحي في الجمعة 8 أكتوبر 2021 06:49 صباحاً - أعربت الفنانة الأمارتية أحلام، عن سعادتها بزيارة وزيره الثقافه والشباب والتنمية المعرفه، “معالي نوره الكعبي”، بعد إنتهاء حفلها في اكسبو 2020.

وشاركت أحلام، عبر حسابها علي “توتير”، عدو صور لها خلال تلك الزيارة، والتي ظهرت خلالها باطلألة ساحرة، حيث كانت ترتدي عباية خليجية باللون الازرق، موشى بتطريزٍ مذهب، وتزينت بقلادة مع مكياج بسيط، تاركة شعرها منسدلأ.

تشرفت بشوفتك الغالية أحلام 🤍🇦🇪 — نورة بنت محمد الكعبي (@NouraAlKaabi) October 7, 2021

وعلقت أحلام علي الصور: “اغلا من زارني بعد حفلي في أكسبو معالي نوره الكعبي وزيره الثقافه والشباب وتنميه المعرفه كان لقاء ودي وشيق اعتبرها فخر في بلادي الأمارات وفخوره فيها ومتشوقة ازور جناح الأمارات في اكسبو شكراً من القلب معاليك”.

بدورها علقت الوزيرة الاماراتية على تغريدة احلام بالقول “تشرفت بشوفتك الغالية أحلام”.

كما شاركت احلام مجموعة صور اخرى ظهرت فيها برفقة الفنانين السعوديين محمد عبده والاماراتي حسين الجسمي وعلقت كاتبة: “كان يوم ولا اروع افتتاح يليق بالافتتاح #اكسبو٢٠٢٠ #DubaiExpo2020 كانت ليله كالحلم”.