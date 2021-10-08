بدر خلف يهاجم رهف القنون.. ويظهر بمشهد مستفز من الشاور!

كتب امير فتحي في الجمعة 8 أكتوبر 2021 06:49 صباحاً - ظهر بدر خلف​، خبير التجميل الإماراتي ونجم مواقع التواصل الإجتماعي، في مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر من داخل الشاور وهو يشرح لمتابعاته كيفية تدليع ازواجهم.

وقال بدر خلف “مي رح اسبحه الحين؟ مين رح ادلعه الحين؟ ” ليقوم بعدها بحركات دلع قائلا “تعال بيبي تعال.. تعال فديت روحك انا”.

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وتابع “الرياييل يحبون الواحدة تعاملهم مثل امهم وتحاولين تهتمين فيه وتسبحينه وتقولي له فيديت روحك انا”.

وكان بدر خلف قد شن هجوما على إلى إحدى الفتيات التي لم يسمها، غير ا العديدين اعتبروا أنها موجهة للناشطة السعودية ​رهف القنون​ التي دائماً ما تثير الجدل بإطلالاتها وتصريحاتها.

وعلق بدر قائلاً :”شافت محد عطاها وجه، راحت فتحت اونلي فانز، ترا كلنا نقدر نعرض جسمنا و نطلع ملايين بهالطريقة البورن Easy Money بس لفترة معينه، بعد مايملون الناس منك وش راح تسوين”.

وأضاف :”كيف نظرتك لنفسك بتكون؟ احترام وتقديس الذات ماينشرون بفلوس الدنيا، من تخلين جسمك سلعه تخسرين نفسك وروحك وذاتك”.