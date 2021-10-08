شكرا لقرائتكم خبر عن محطات مهمة فى حياة النجمة روبى .. فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة روبى اليوم الجمعة بعيد ميلادها الـ 40، وحققت روبى هذا العام نجاحاً كبيراً من الأعمال الفنية والغنائية ولاقت إعجاب الجمهور، وأصبحت نجمة موسم الصيف الحالي، بعد عودتها القوية للغناء هذا العام، وطرحها أكثر من أغنية من ألبومها الجديد، وتحقيقها لأرقام قياسية على يوتيوب، ويبدو أن ذلك النجاح دفعها لمواصلة أعمالها الغنائية هذا العام.

وحققت روبى رقم قياسي هذا الصيف بأغنيتها "حتة تانية"، والتي وصلت إلى 100 مليون نسبة استماع في 4 أشهر فقط من طرحها، بعد عودتها للغناء بعد غياب سنوات، وطرحت روبي بعدها عدة أغاني على يوتيوب.



روبى

اسمها الحقيقى رانيا حسين محمد توفيق، ودرست القانون فى جامعة بنى سويف، وكانت بدايتها من خلال دور صغيرفى "فيلم ثقافى"، وشاركت فى عدة مشاهد، وظهر اسمها فى التترات رانيا حسين.

كانت نقطة انطلاقها فيديو كليب "لية بيدارى كدة"، وفيلم "سكوت حنصور" من إخراج الراحل يوسف شاهين، الذى اختار لها اسمها الفنى روبى.

وتعيش الفنانة روبى حالة كبيرة من النشاط الفني على كافة المستويات في الفترة الحالية، سواء على فى الغناء أو التمثيل وكذلك إحياء الحفلات، حيث تعمل بشكل متوازي على التواجد بقوة على الساحة الفنية في الفترة الأخيرة، خاصة بعد النجاحات التى حققتها خلال الفترة الأخيرة بأغانيها وحفلاتها وأدوارها فى السينما والدراما.

وعرض للفنانة روبى مؤخرا حلقات مسلسلها الجديد "شقة 6" على إحدى المنصات الرقمية

يذكر أن مسلسل "شقة 6" بطولتها مع أحمد حاتم، هاني عادل، بالاشتراك مع الفنان الكبير صلاح عبد الله، محمود البزاوي، رحاب الجمل، السعودية هيا فياض، حمزة العيلي وملك قورة، السيناريو والحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب وإخراج محمود كامل.