شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الرعب Malignant يحقق 31 مليون دولار منذ سبتمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الرعب Malignant إيرادات وصلت إلى 31 مليونا و 886 ألف دولار بدور العرض حول العالم، وكان قد حقق 5 ملايين و434 ألفا في افتتاح العمل بـ3485 دار عرض أمريكية، وكان قد طرح العمل في 10 سبتمبر الماضى.

وأنقسمت إيرادات فيلم Malignant بين 13 مليونا و 86 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و 18 مليونا و 800 ألف دولار بدور العرض المختلفة حول العالم.

فيلم Malignant يدور حول إصابة سيدة تدعى ماديسون، بالشلل بسبب الرؤى الغريبة والمخيفة لجرائم القتل، ويزداد عذابها سوءًا عندما تكتشف أن أحلام اليقظة هي في الواقع حقائق مرعبة، وستصل مدة فيلم الرعب الجديد Malignant إلى ساعة و 51 دقيقة.

يقوم ببطولة فيلم الرعب الجديد Malignant كل من أنابيل واليس، مادي حسون، جورج يونج، ميشول بريانا وايت، جاكلين ماكنزي، إنجريد بيسو، بولا مارشال، جيك أبيل، باتريك كوكس، راشيل وينفري، مارينا مازيبا، بول مابون.