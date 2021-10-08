محمود عبدالمغني بصحبة ميرنا نور الدين في كواليس حكاية "ماريونيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهر الفنان محمود عبدالمغني بصحبة الفنانة ميرنا نور الدين في كواليس تصوير حكاية "ماريونيت" بمسلسل"ورا كل باب".

ونشر عبدالمغني، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "من كواليس ورا كل باب.. مي وزومي".

وتجسد ميرنا نور الدين بالعمل شخصية "مي"، بينما يجسد محمود عبدالمغني بالمسلسل شخصية "حازم"، الذي ينفصل عن زوجته "مروة" وتلعب دورها الفنانة دينا فؤاد، بعد مكيدة تدبرها لهما "مي".

حكاية "ماريونيت" إحدى حكايات مسلسل "ورا كل باب" بطولة دينا فؤاد، محمود عبدالمغني، ميرنا نور الدين، سلوى عثمان، وعدد من الفنانين، ومن إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد صالح.