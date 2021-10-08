اليوم.. نجلاء بدر وأحمد جمال في ضيافة ياسمين عز على "MBC مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

في ثالث الأمسيات الاحتفالية التي تُقدمها قناة "MBC مصر" احتفالاً بالعام الثلاثين لإطلاق شبكة قنوات MBC، التي بدأ بثها عام 1991، تستضيف ياسمين عز "الجمعة" في تمام السادسة مساءً، الفنانة نجلاء بدر التي عملت لسنوات كمُقدمة برامج عبر قنوات MBC.

كما يحل ضيفًا في الحلقة الفنان الشاب أحمد جمال نجم برنامج ARAB IDOL، بالإضافة إلى الإعلامي الساخر سعفان، وتستضيفهم ياسمين عز للحديث عن علاقتهم بمجموعة MBC، والعوامل المُساعدة لنجاحهم، وما هي خططهم المُقبلة في التعاون مع MBC، ويُقدم الفنان أحمد جمال مُختارات غنائية من أشهر الأغاني الخاصة به ولنجوم آخرين.

تُعرض الحلقة الخاصة الثالثة من احتفال 30 سنة على " MBCمصر" الجمعة 8 أكتوبر في السادسة مساءً على "MBC مصر".