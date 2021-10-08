حرب كلامية وكشف فضائح بين ندى فاضل وزوجة عبدالله التركماني!

كتب امير فتحي في الجمعة 8 أكتوبر 2021 04:40 صباحاً - لم يمر خبر تعرض النجم الكويتي عبد الله التركماني بسلام فبمجرد نشر مي العيدان لخبر إصابة النجم الشهير في حادث مروري، كتبت الإعلامية اللبنانية ندى فاضل تعليق أثار التساؤلات حوله، لتتدخل زوجة التركماني وتشتد الحرب الكلامية في التعليقات بين الثنائي.

وبعد نشر مي العيدان لخبر إصابة عبد الله التركمان، فوجئ المتابعون بتعليق من الإعلامية اللبنانية الشهيرة، ندى فاضل كتبت فيه: “سبحانك ربي من يظلم اله لا يترك حقه”.

وبعد دقائق من تعرض التركماني للحادث المروع، كتبت مي العيدان عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادي الصور، انستقرام منشور أعلنت فيه تعرض الفنان الكويتي لحادث مروع، وكتبت مي العيدان: “تعرض الفنان المحترم عبدالله التركماني لحادث مروري قدر الله وماشاء فعل. . الله يقومك بالسلامه بوعبدالحميد ويحفظك ويشفيك ويرجعك لبيتك سالم ل زوجتك وأولادك واهلك ياراقي يامحترم ياطيب دعواتكم له ياجماعه”.

وبمجرد نشر مي العيدان لخبر حادث عبد الله التركماني عبر المتابعون عن صدمتهم متمنيين للفنان الشهير النجاة والشفاء العاجل، حيث كتبوا في تعليقاتهم: “والله بصراحه الممثل عبدالله وزوجته حبيبه عبدالله يازينهم. يهبلون. الله يشافيه لزوجته وعيالهم واهله”، “”الحمدلله على سلامتك يا فنان ربي يحفظك ويسهل أمورك ويشفيك الله فنان محترم جدا”، “أمن يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء .. مايستاهل بو عبدالحميد الفنان جدا جدا جدا خلوق صادفته في البحرين و صورت معاه هالرجال كلمة ذهب قليلة بحقه ماعليه الا العافية الغالي”.

إلا أن أغرب التعليقات على منشور مي العيدان كان من الإعلامية اللبنانية ندى فاضل والتي دونت تعليقها: “سبحانك ربي من يظلم اله لا يترك حقه”، لتستفز به زوجة عبد الله التركماني، الإعلامية حبيبة العبد الله والتي ردت عليها: “صدقتي حبيبتي خصوصا اللي تظلم مرة متزوجة وعندها عيال وتتحرش بزوجها الله ما يسيب حقه منها أبدا”.

الأمر لم يقف بين الطرفين عند هذا الحد، وإنما تصاعدت حدة الحرب الكلامية بين الطرفين في التعليقات، فبعد رد حبيبة العبد الله، كتبت ندى فاضل: “شوية ويكون شات زوجك عند مي شوفي الله كبير ما نسيته يوم من دعائي”، “عزيزتي، سنين وزوجك يتحرش وجوري المطيري حي تعرفي حتى بطاقتك المدنية عندي قالي إنه جنسك، تحبي تشوفي برسلها لمي العيدان، بعدين يا حظي على شنو اتحرش”.

بدورها عادت حبيبة العبد الله وردت على ندى فاضل حيث كتبت: “بربري من اليوم لي باجر ما رح تقدرين تخربين بيتي وعلاقتي بزوجي، خصوصا إنك صاحبة سوابق بها الموضوع وكلنان دري، والظاهر إنك تقصدين إن بطاقتك أنتي المدنية اللي دزيتها حقه لما كنتي تدورين اقامة بالكويت موجودة عندي لما طردوج من الكويت، ولا أحد من ربعج عطاك ويه ورضا يردج حاولي مرة أخرى عزيزيتي”.

وردت ندى فاضل على كلمات حبيبة العبد الله بتعليق أوضحت فيه تفاصيل ما حدث، وكتبت: “عزيزتي عندي شركة في الكويت مو إقامة، أماالبطاقة المدنية الخاصة فيك انه جنسك عندي شوي وتلاقيها عند مي العيدان اما لخصوص السوابق كل عمري شريفة عفيفة، لا ادور اخرب بيتك، ولا اعرفك اي نعم زوجك صديق لي ولغيري من الإعلاميين وقبل لا يتزوجك حتى أمه بخصوص الإقامة إذا كاذب هو عليك، شأنه وأما بخصوص طردوني من الكويت هذاتحاسبي عليه اشاعات كاذب”.

وأضافت ندى فاضل: “بس ترسل لك مي شات زوجك كل حادث له حدث أما صاحبة سوابق خسئتي وما حد داري عنك علشان أخرب بيتك لو رضيت بزوجك ما أخذك صدقيني وحتى بعد ما اخذك كان يراسلني”

فيالمقابل أشعلت حبيبة العبد اله الحرب الكلامية مع ندى فاضل بتعليق كشفت فيه عن حقيقة تجنيسها، مؤكدة على أن الأمر معروف على الملأ وأن تجنيس عبد الله التركماني لها دليل على حبه. وكتبت حبيبة العبد الله رداً على ندى فاض: “أنا فعلا زوجي جنسني وعزني ورزني لأني أم عياله والزوج اللي يحب زوجته يحب يسويلها كل شي يرفع من قدرها ووضعها، وأنا عمري ما أنرت إني يمنية الأصل من قبيلة بني تميم أصل العرب وذكرت الأمر في لقائات سابقة وزوجي طول عمره صديق لفنانات وإعلاميات لكنالدور والباقي على اللي بيدور على شهرة بكلام عن التحرش وغيرهمن كلام لا يمت للواقع بصلة على ظهوررجال كل من يدري إنه بيته سعيد وعادي عندهم يخربونه عشان مصالحهم الشخصية”.