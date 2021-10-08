شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تتحدث للمرة الأولى حول حالتها بعد العودة لـ بن أفليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة جينيفر لوبيزعن مشاعرها للمرة الأولى منذ عودتها للعيش مع بن أفليك من جديد وعودة قصة حبهما لتصدر المشهد بعد انفصالهما قبل 16 عاما، وفقاً لموقع elle الذى نقل تصريحات النجمة الشهيرة حينما قالت : "الكثيرون يسألونى عن حالى حالياً، بعدما صار هذا السؤال هو الأكثر بالنسبة لى، واطمأن الجميع بأننى أعيش أجمل أيام حياتى خلال تلك الفترة من عمرى".

وأضافت لـ Zane Lowe على Apple Music 1 " اعرف أن الناس يتساءلون دائمًا، كيف حالك؟ ماذا يحدث هنا؟ هل أنت بخير؟ هذه هي، وأريد من يهتم بي لأمري لأنني أهتم بهم كثيرًا ، أن يعرفوا أنني وصلت حقًا إلى مكان في حياتي حيث أكون رائعًا بمفردي، تحدث لى أشياء مذهلة لم أتخيلها أبدًا في حياتى أن تحدث مرة أخرىوأنا أحب كل الحب الذي يأتي في طريقي الآن وأريد فقط أن يعرف الجميع أنه أفضل وقت إنه أفضل وقت في حياتي ".



بن افليك وجينيفر لوبيز

ولا تتوقف جينيفر لوبيز عن إبهار متابعيها حول العالم، فقد ظهرت في واحدة من أفضل حالاتها عندما شوهدت أثناء المشي في شوارع نيويورك بجوار بن أفليك، بعد عودتها من مهرجان Global Citizen مباشرة، حيث ارتدت مجموعة خضراء للمصمم كريستيان ديور، فيما ارتدي حبيبها مجموعة سوداء من الرأس إلى أخمص القدم.

تجول الثنائي الشهير في ماديسون سكوير بارك، وقد بدا النجمين وكأنهما في فيلم رومانسي وهما يسيران جنبا إلى جنب، وفقا لتقرير منشور على موقع مجلة elle.