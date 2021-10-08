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شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال عن استعداد حميد الشاعرى مشاركته غناء مهرجان: يشرفنى بس تعرف اسمى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رحب مطرب المهرجانات عمر كمال، باستعداد النجم حميد الشاعري المشاركة معه في أغاني مهرجانات خلال التصريح الذي أدلى به أثناء حضوره ضيفا على برنامج "ملوك الترند"، الذى يعرض على تليفزيون ”الخليج 365”، ويقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله، وتحدث فيه عن رأيه في اغاني المهرجانات وعشقه لهذه النوعية من الأغاني.
وكتب الفنان عمر كمال، في تعليق على "فيس بوك" عبر صفحة ”الخليج 365” ردا على تصريح النجم حميد الشاعري الذى أبدى فيه رغبته المشاركة في عمل فني قائلا: "انا يشرفنى انى اسلم عليك بس او تعرف اسمى عشان انت اللى غيرت مسار التوزيع في مصر اخر 30 سنة وانا وجيلى كله طلعنا على اغانيك الجميلة".
رد عمر كمال على حميد الشاعرى
وحل النجم حميد الشاعرى ضيفا على برنامج "ملوك الترند"، الذى يعرض على تليفزيون ”الخليج 365” ويقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله، وخلال اللقاء كشف الشاعرى عن أهم المطبات والمعوقات التي واجهها في بداية حياته، حيث قال: "إنه كان يعمل بأحد المطاعم فى فرنسا فى بداية حياته، وكان يجمع أموالا من هذا العمل البسيط، ليوفرها ويذهب بها ليسجل أغنيته".
وعن رأيه فى أغانى المهرجانات، قال الشاعرى، إنه يهوى هذا الفن وسماعه، ومن الممكن أن يقوم بتقديم دويتو مع صوت قوى فيهم منهم على سبيل المثال المطرب عمر كمال.
يذكر أن النجم حميد الشاعرى يستعد لتسجيل ديو غنائى جديد يجمعه بالنجم محمد منير فى أغنية من ألحان فارس فهمى، وكلمات رضا المصرى، وتوزيع نديم الشاعرى بعنوان "مين يستاهلك"، وهذا هو الديو الثانى الذى يجمعهما سويًا بعد ديو "أكيد" الذى تم تقديمه عام 1986.
وآخر أعمال حميد الشاعرى كانت مشاركته فى كليب "زحمة الأيام"، الذى جمعه بنجوم التسعينيات وهم مصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق، وهى من كلمات سامح العجمى، وألحان أشرف سالم، توزيع نديم الشاعرى، والكليب إخراج ياسين حسن.