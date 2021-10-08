شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال عن استعداد حميد الشاعرى مشاركته غناء مهرجان: يشرفنى بس تعرف اسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب مطرب المهرجانات عمر كمال، باستعداد النجم حميد الشاعري المشاركة معه في أغاني مهرجانات خلال التصريح الذي أدلى به أثناء حضوره ضيفا على برنامج "ملوك الترند"، الذى يعرض على تليفزيون ”الخليج 365”، ويقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله، وتحدث فيه عن رأيه في اغاني المهرجانات وعشقه لهذه النوعية من الأغاني.

وكتب الفنان عمر كمال، في تعليق على "فيس بوك" عبر صفحة ”الخليج 365” ردا على تصريح النجم حميد الشاعري الذى أبدى فيه رغبته المشاركة في عمل فني قائلا: "انا يشرفنى انى اسلم عليك بس او تعرف اسمى عشان انت اللى غيرت مسار التوزيع في مصر اخر 30 سنة وانا وجيلى كله طلعنا على اغانيك الجميلة".