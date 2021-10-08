كريم محسن يحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان كريم محسن، حصوله على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات.

ونشر كريم، صورة من جواز السفر بجانب صورته أمام برج خليفة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "شكراً لبلدي الثاني ومسقط رأسي دولة الإمارات العربية المتحدة على منحي الإقامة الذهبية.. كل الشكر لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم".

وأضاف: "كل الشكر والتقدير لهيئة الثقافة والفنون في دبي على دعمها للفنانين والمبدعين.. شرف كبير ليا وأخص بالشكر أخويا وصديقي الفنان النجم الإماراتي سعيد عبدالعزيز على تعبك معايا".

جدير بالذكر أن آخر ألبومات كريم محسن، كان "قابل بقى" الذي طرحه على موقع "يوتيوب"، وضم الألبوم 14 أغنية.