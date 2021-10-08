بعد حملة واسعة.. إلغاء حلقة “سهرانين” مع سعد لمجرد بشكل مفاجىء!

كتب امير فتحي في الجمعة 8 أكتوبر 2021 02:47 صباحاً - فوجئ جمهور برنامج ”سهرانين“ الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON TV، بعدم بث الحلقة الأولى من لقاء المغني المغربي سعد لمجرد، وسط تساؤلات عما إذا كان السبب هو الحملة التي شنها متابعون مصريون ضد الضيف.

وكان من المفترض أن يعرض اللقاء على حلقتين يومي الأربعاء والخميس، لكن الحلقة الأولى لم تبث، ولم تعلن القناة عن السبب.

كما اختفى الإعلان الترويجي للبرنامج من على حساب القناة في فيسبوك وانستغرام، بينما احتفظ به سعد لمجرد على حسابيه في المنصتين.

وتصدر هاشتاغ ”مش عايزين سعد لمجرد في مصر“ الترند على تويتر في مصر خلال الأيام الأخيرة، ووصف المشاركون في الحملة على مواقع التواصل الفنان المغربي بـ“المغتصب“، بسبب متابعة القضاء الفرنسي له في قضيتين بهذه التهمة، لم يصدر فيهما حكم نهائي.

وقد اثار الغاء الحلقة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض حيث عبر البعض عن سعادته بذلك حيث كتبت احدى المتابعات: “حقيقي I’m so proud أن حلقه سعد لمجرد اتلغت زي حفلته كدا و أن الهاشتاج جاب فايده و مذاعوش حلقه المغتصب الخول دا”.

حقيقي I'm so proud أن حلقه سعد لمجرد اتلغت زي حفلته كدا و أن الهاشتاج جاب فايده و مذاعوش حلقه المغتصب الخول دا🥰🥰 — rou (@Roumiyy) October 7, 2021

بينما استنكر اخرون الغاء الحلقة بهذا الشكل حيث كتب احدهم: “معرفتش علاش دارو هاذشي و لغاو الحلقة بهاذ الطريقة الغير احترافية بكل صراحة هاذي اخانة لولد بلادنا المغربي و لينا حنا كفانز ليه و كمغاربة رغم انهم هوما لي خاسرين حيت عاطين فيها فلوس صحيحة”.

وسبق أن تعرض لمجرد لحملة مماثلة في مصر في السنة الماضية، بعد الإعلان عن إحيائه حفلا بالقاهرة، وشكل ذلك ضغطا على شركة ”كايرو شو“، المنظمة التي حذفت الملصق الدعائي للحفل من موقع حجز التذاكر ومن حساباتها على مواقع التواصل.