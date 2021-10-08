ايتن عامر تحذر من مسلسل “Squid Game”

كتب امير فتحي في الجمعة 8 أكتوبر 2021 02:47 صباحاً - أكدت الفنانة المصرية آيتن عامر أن مدرسة أولادها أرسلت لها تحذيرا من المسلسل الكوري quid games بسبب مشاهد العنف والدموية التي احتوى عليها.

وكتبت عامر عبر موقع “تويتر”: “المدرسة باعتين email بيحذروا فيه من مسلسل squid games وبيقولوا إنه مشاهدته خطر على الأولاد وبيطلبوا مساعدة الأهالي في السيطرة على الموضوع”.

وأضافت: “لأن الفكرة بتاعة اللعبة اللي في المسلسل ابتدت تنتشر وقت البريك والولاد بيلعبوها، المسلسل الظاهر إنه عنيف فعلا، لأن الدنيا مقلوبة بسببه”.

وتفاعلت ايتن عامر مع تعليقات متابعيها على التغريدة حيث اجابت على تغريدة أكد صاحبها ان نتفليكس تحذر ان المسلسل غير مناسب لاعمار معينة حيث كتبت “انا شخصيا مثلا معرفش عنه اى حاجة ، كنت هتابع ازاى لو المدرسة مبعتوش ؟؟”.

ويتناول المسلسل الكوري المعروف باسم squid games أو “لعبة الحبار”، قصة مجموعة من المواطنين الذين تجمعهم ظروف مشتركة، ويقومون بأداء بعض الألعاب من أجل الفوز بالجائزة المالية في نهاية المطاف، وصار هو العمل الأكثر تداولا في الأيام الأخيرة، بسبب فكرته التي اعتبرها البعض خارجة عن المألوف.