شكرا لقرائتكم خبر عن محطات فى حياة شيرين عبد الوهاب .. فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة شيرين عبد الوهاب بعيد ميلادها اليوم الجمعة، حيث أنها من مواليد 8 أكتوبر، وتعد شيرين واحدة من أبرز مطربات الوطن العربي على مدار السنوات الماضية، بعدما حققت العديد من النجاحات بأغانيها المختلفة سواء التى طرحتها على طريقة السينجل أو الألبومات.

بدأت مشوارها الفنى منذ عام 2000 بظهورها مع المطرب محمد محيى فى دويتو غنائى بعنوان "بحبك"، كانت انطلاقتها الحقيقية مع المنتج نصر محروس، الذى قرر أن ينتج ألبوم غنائى مشترك لها وتامر حسنى، بعنوان "فرى ميكس3"، وهو أيضا من أنتج أغنية "آه يا ليل" وهى أول أغانيها، وحققت نجاحا كبيرا عند طرحها، وكذلك ألبوم "جرح تانى" عام 2003، وفى نفس الوقت دخلت مجال السينما، من خلال مشاركتها الفنان أحمد حلمى فى فيلم "ميدو مشاكل".



شيرين شيرين

ودخلت شيرين أيضا فى عالم الدراما التليفزيوينة بمسلسل "طريقى"، الذى نال جائزة أفضل مسلسل درامى فى مهرجان الإذاعة والتليفزيون التونسى، كما شاركت كعضو لجنة تحكيم فى ثلاثة مواسم من برنامج "ذا فويس-أحلى صوت"، بجانب تقديمها برنامجا غنائيا منوعا باسم "شيرى استوديو".

وتزوجت شيرين عبد الوهاب، من حسام حبيب فى 8 إبريل 2018، ومنذ وقت زواجهما حتى الآن طرحت شيرين عبد الوهاب عدد قليل من أعمالها الفنية وهو ألبوم واحد وأكثر من أغنية وطنية وأغنية سينجل وأكثر من أغنية دعائية.

حيث طرحت النجمة شيرين عبد الوهاب، في أكتوبر 2018 ألبومها الغنائى باسم "نساي" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" والألبوم ضم 12 أغنية، تعاونت فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، ومنها: "حبة جنة، وكدابين، وأبو الرجالة، وأغنية ضعفى، وبيصعب عليا، وتاج على راسك، ويا ريتها جت، وأغنية طيبة وجدعة، لوانى، كلام عينيه، نساى".

وفى عام 2019 غنت شيرين عبد الوهاب أغنية "يا بتفكر يا بتحس"، تتر مسلسل "خمسة ونص"، من كلمات على المولى وألحان صلاح الكردى وتوزيع جيمى حداد ومهندس صوت محمد مقهور، وقد نشرتها شيرين على قناتها الرسمية عبر يوتيوب في أبريل 2019، كما غنت تتر مسلسل "عشرين عشرين" بطولة نادين نجيم .

وطرحت النجمة شيرين عبد الوهاب في 2020 أحدث أغنية لها بعنوان "مش ‏قد الهوى"، لتعود بها لجمهورها مرة أخرى بعد غياب، وهى من ‏كلمات محمد الغنيمى، ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد إبراهيم.

31 ديسمبر 2020

أطلقت وزارة السياحة والآثار بمصر والعالم أغنية مصورة بعنوان "مصر أرض الجمال"، من غناء وإهداء المطربة شيرين عبد الوهاب، لتهنئة الشعب المصري وشعوب العالم ببداية عام جديد سعيد ملئ بالخير والسعادة، ولتبرز جمال مصر ومعالمها السياحية، داعية الجميع لزيارة مصر الجميلة، وذلك من أجل إرسال رسالة تبعث على الأمل والتفاؤل بمناسبة العام الجديد 2021.

21 مارس 2021

طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب أغنيتها الجديدة بعنوان "هي الدنيا" وهي أغنية موجهة للأم، تزامنا مع الاحتفال بـ"عيد الأم"، من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع "النابلسى".

5 مايو 2021

أنتجت مبادرة "حياة كريمة" فيديو كليب أغنية "بعلم الوصول"، وهى أغنية جديدة للمبادرة بصوت النجمة شيرين عبد الوهاب، والأغنية من كلمات الشاعر هانى عبد الكريم، ألحان بلال سرور، توزيع محمد مصطفى، كما غنت شيرين عبد الوهاب، أغنية دعائية في 2019 بعنوان روح إنسان، وأغنية دعائية في رمضان 2021 بعنوان " عشرة و مشوار"







