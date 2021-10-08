شكرا لقرائتكم خبر عن "فعلا أهل كرم" تامر حسني يوثق رحلته للأردن لإحياء حفل غنائى ويحتفى بالجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر النجم تامر حسني عن سعادته بحسن استضافته في مملكة الأردن لإحياء حفله الغنائي المقرر له اليوم الجمعة، ونشر تامر حسني مجموعة من الصور على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، توثق الرحلة من بدايتها للحظة الوصول لمطار الأردن ثم الفندق.



تامر حسنى على فيس بوك

وكتب النجم تامر حسني: "من أول اليوم للحظة الوصول لمطار الأردن الحبيبة وصولا بالفندق، كل الشكر لحسن الاستضافة من الشعب الأردني الحبيب فعلاً أهل كرم، حفلتنا الجمعة إن شاء الله".



تامر حسنى فى المطار



استقبال تامر حسنى



استقبال حافل



وصول تامر

وكان قد حرص النجم تامر حسنى على مشاركة متابعيه وجمهوره بصورة عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، أثناء اتجاهه إلى مطار القاهرة للاتجاه إلى عمان لإحياء حفل غنائى المقرر لها اليوم الجمعة، وكتب تامر على الصورة التى نشرها: "فى الطريق لمطار القاهرة متجهين لجمهور عمّان الغالى، وحشتونى يا أهل الأردن وإن شاء الله قريباً فى جميع الدول العربية ولكل العرب حبايبنا فى جميع دول العالم".

ويعود النجم تامر حسنى إلى القاهرة لإحياء حفل غنائى بالتجمع الخامس، وذلك يوم الخميس الموافق 14 أكتوبر الجارى.

وطرح النجم تامر حسنى أحدث أغنياته بعنوان "صعبة"، وحققت على موقع "يوتيوب" 55 مليون مشاهدة، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع عبد الرحمن شوقى، ماستر على فتح الله، والكليب من إخراج تامر حسنى.