شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى إبراهيم : الجيش قدم مساعدات كبيرة لتسهيل تصوير "الرصاصة لا تزال في جيبي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الإعلامية نجوى إبراهيم، إن فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي، شارك فيه عمالقة كبار في مجال الفن، بداية من الشخص الذي كان يقوم بعمل "الشاي"، حتى منفذي العمل، مؤكدة أنها تعلمت من كل شخص عملت معه في هذا العمل، وأن كل شيء في الفيلم كان يتم بمنتهى الدقة.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، الذي يذاع على قناة "mbc مصر": "الجيش المصري ساعد بشكل كبير على إنجاح الفيلم وقدم للمنتج الكبير رمسيس نجيب مساعدات للتصوير، وجزء كبير من المشاهد الموجودة في الفيلم وفي فيلم حتى آخر العمر، كانت حقيقية وتم تصويرها في أماكنها الحقيقية".

وقال: "ما أسعدني كثيراً هو أنه قد أحصل على فرصة أخرى للعمل في الأعمال الوطنية، بعدما اتجهت الدولة إلى إنتاج هذه النوعية من الأعمال الفنية الهامة".