شكرا لقرائتكم خبر عن سهير رمزى لـ وفاء الكيلاني: لو شفت إخواتى فى الشارع مش هعرفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة الكبيرة سهير رمزي ضيفة على برنامج "السيرة"، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc، اليوم الخميس.

وكشفت سهير رمزى عن أنها لم تعش مع إخوتها بعد انفصال والديها لذلك هي لا تعرفهم، وقالت: "لو شفت إخواتى فى الشارع مش هعرفهم هم يعرفنى لكن أنا معرفهمش". مضيفة: "كنت قاعدة بتعشى سمك فى بورسعيد بعد تكريمى من المحافظ جت واحدة تسلم عليا افتكرتها معجبة، قالت لى: أنا أختك".

وقالت سهير رمزى خلال الحلقة إنها كانت مدللة فى طفولتها وكانت سببا فى انفصال والديها، موضحة: "أنا كنت مدلعة دلع أوفر.. دخلت على أبويا ومعاه واحدة فى مكتبه ضربنى بالقلم.. قلت هديله (زومبة) وكدبت على ماما وقلت لها: شفته بيبوس واحدة.. وده خرب البيت".

وأضافت سهير رمزى: "بصراحة هو مابسهاش.. بس شكل قعدتهم فيه استلطاف، لما شخط فيا قلت أكيد فيه حاجة".