شكرا لقرائتكم خبر عن آيتن عامر: أجهز مسلسل دراما اجتماعية فى رمضان.. ونصور حاليا بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة آيتن عامر، إنها تتابع ما الذى يشاهده أبناؤها بدقة، وتراقب المحتوى الذى يشاهدونه لمنع تعرضهم لأى محتوى عنف في برامج الأطفال، موضحة أنها وجدت في المسلسل الكوري squid gome مشاهد عنف.

وأضافت الفنانة آيتن عامر، خلال برنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى، والذى تقدمه الإعلامية شافكى المنيرى: أراقب ما يشاهده أولادى ، المدرسة كانت تقوم بالتوعية بشكل عام، ونركز في المحتوى الذى يشاهده الأطفال ونشرح خطورته، وننتظر إعداد أفلام للأطفال.

وتابعت الفنانة آيتن عامر: نجهز مسلسل لشهر رمضان سينال إعجاب المواطنين هو دراما اجتماعية، وحاليا نصور في لبنان منذ شهر مسلسل وهو عنبر 6، اسم مؤقت، والذى يتحدث عن القضايا التي تتسبب في دخول النساء للسجون.