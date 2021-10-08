شكرا لقرائتكم خبر عن سهير رمزى تروى لـ"السيرة" تفاصيل زيجاتها.. وتؤكد: زوجى الحالى إنسان جميل ومهذب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة الكبيرة سهير رمزي ضيفة على برنامج "السيرة"، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc، اليوم الخميس، وكشفت عن زيجاتها طيلة حياتها، مؤكدة أن أطول زيجة لها هي الأخيرة من رجل الأعمال علاء الشربينى، قائلة: "آخر واحد طول معايا" وسألتها المذيعة وفاء الكيلانى إن كانت تلك الزيجة هي الأخيرة دون انفصال لترد سهير رمزى: "الله أعلم".

وعن هوية أزواجها وعددهم قالت سهير رمزى: "اتجوزت الموسيقار حلمى بكر.. كان عندى 16 سنة.. قبل ما اشتغل ممثلة والعصمة مكنتش فى إيدى.. ثم تزوجت مرة أخرى واستمرت 4 سنين ووبعد ذلك تزوجت من رجل الأعمال محمد الملا واستمرت 7 سنين وانفصلنا بسبب الغيرة" لكنها أكدت أنها لم تقبل بأن تكون الزوجة الثانية.

واستكملت: "تزوجت أيضا من الفنان محمود قابيل، ثم تزوجت من رجل الأعمال سيد متولى وانفصلنا ورجعنا تانى.. ثم تعرفت على رجل أعمال سورى وتزوجنا واستمرت الزيجة أقل من سنة يعنى (لا يذكر) وتسرعت فى الزواج منه".

وتابعت: "تزوجت أيضا من الفنان فاروق الفيشاوى واستمرت 5 سنين، واطلقنا 3 مرات ورجعنا، وزواجى الحالى من رجل الأعمال علاء الشربينى والله أعلم هتكمل ولا لأ".

وأكدت سهير رمزى أنها تحب الرجل الغيور على الرغم من انها ليست غيورة، وقالت: "أنا باردة ومش بغير ولو حد أعجب بجوزى ببقى فرحانة جدا".

وعن آخر زيجاتها برجل الأعمال علاء الشربينى، قالت: "هو إنسان جميل ومهذب وابن ناس، وسيم، وعلى خلق، يعرف إزاى يعامل الستات، اتقابلنا فى عمرة، وكان صاحب شركة السياحة اللى طالعة معاها، وكان مهتم بيا.

وأضافت: "كان لازم أشكره.. ملفتش نظرى لأنى كنت حزينة جدا وقتها، بس شياكته فى التعامل لفتت انتباهى، لما نزل مصر كلمنى فى التليفون وقلت له اتفضل عندى، تانى يوم قال لى أنا عايز أتجوزك".