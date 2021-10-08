شكرا لقرائتكم خبر عن ميرهان حسين تصور " أنا وهى" و "بيت المعادى" للعرض على المنصات الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة ميرهان حسين تصوير مشاهدها في مسلسل "أنا وهى" مع أحمد حاتم وهنا الزاهد، الذى يدورفي 8 حلقات للعرض على أحد المنصات الرقمية، حيث تجسد ميرهان دورصاحبة شركة للأوراق المالية ويعمل فيها أحمد حاتم وتمتلك شخصية وقوية ومستقلة ويحدث رابط بينهما وبين حاتم وهنا في ظروف متشابكة خلال الأحداث.



ميرهان حسين

مسلسل "أنا وهى" تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز وبطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة، وتدور أحداثه حول شخصين يعانيان من مرض نفسى ويترددان على عيادة طبيب نفسى يجسده أشرف عبد الباقى، ويتعرفا على بعض وتبدأ قصة حب بينهما.

وفى سياق متصل تصور ميرهان مشاهدها الأخيرة في مسلسل "بيت المعادى" حيث تظهر في فترة الستينات لاسيما أن قصة العمل تعتمد على التنقل بين فترات زمنية، من خلال قصص مختلفة عن المرأة وعلاقتها بالرجل.



الفنانة ميرهان حسين

مسلسل "بيت المعادى" مأخوذ من فورمات أجنبى ويعرض في 12 حلقة على احدى المنصات الرقمية على الانترنت، وهو بطولة كندة علوش، إنجى المقدم، ميرهان حسين، أحمد وفيق، صبرى فواز، تارا عماد، انجى كيوان، شريف حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف والعمل سيناريو وحوار محمود عزت، إخراج محمد سلامة.

وانتهت ميرهان حسين مؤخرا من عرض مسرحية "شمسية وأربع كراسى" مع النجم أشرف عبد البافى على مسرح الساحل في الساحل الشمالى، حيث خاضت به تجربتها الأولى في الوقوف على خشبة المسرح، والعرض شارك في بطولته محمد أسامة "أوس أوس"، محمد أنور، محمد عبد الرحمن توتا، الفنانة، وتأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.