شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدي مداعبا منى الشاذلى: ضربت تربل إتش مرتين بأبو ظبى فى المطار والفندق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم محمد هنيدي ضيفا في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة Cbc، وتحدث عن استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعى، قائلا: "السوشيال ميديا، بهزر مع أصحابى والناس كلها بدون تجريح وحبتها لأنى أقدر أكلم الناس كلها، وأنا اللى برد على معظم التعليقات، وبقى في علاقة صحوبية بينى وبين الجمهور".

وعن تحديه للمصارع تربل إتش قال هنيدى: "لقيته عامل تحدى على تويتر وقال اللى عاوز يصارعنى يتقدم، فروحت متقدم بثقة كبيرة، مداعبا المشاهدين: "ضربته مرتين في أبو ظبى مرة في المطار والتانية في الفندق".

وتابع هنيدي: "لما تربل إتش شاف ردى قال أرحب بك، روحت مشير له صورتى من فيلم وش إجرام، وقلتله كنت بهزر سامحنى، قلت أهديه لحسن يجيلى وتبقى مصيبة، بس بجد أنا كان نفسى أبقى زى الساموراى، الكلام ده كان في وقت المراهقة كدة، وأعديت نفسى غلط وروحت شيلت حديد".

وأضاف: "كنت عاوز التحق بكلية الشرطة وقلت لازم أكون زى قرايبى وكلمت خالى وقالى ماشى، وروحت عند عم صلاح عشان يدربنى وأظبط جسمى، وفضل يخلينى أشيل حديد تقيل ووالدى يتخانق معاه ويقوله هتخلى الواد قصير، وهو يرد عليه ويقولى أنا عارف أنا بعمل إيه وأنا اللى قلتله خلينى مع عم صلاح بقى".

واستكمل هنيدي: "خالى الله يرحمه لم يقصر وبعتنى وفى ظابط استقبلنى ودخلت العنبر اللى بيقيسوا فيه الطول، ولقيت الظابط قالى أنت عاوز استثناء رئيس جمهورية، فقلتله للدرجة دى فرق الطول كبير، فقالى أوى وقلتله ميرسى وروحت".

وتابع هنيدي: "قلتلهم في البيت واتجهت بعد كدة للكرة ولم يكن في بالى أمثل غير لما روحت مسرح الجامعة، لأنى عاوز أعمل أي نشاط، وكانوا بيعملوا اختبار للناس عشان فريق التمثيل، وأنا بقرأ لقيت الناس بتضحك، فروحت الأكاديمية بعد كدة".



محمد هنيدي فى ضيافة منى الشاذلى



محمد هنيدي فى ضيافة منى الشاذلى



محمد هنيدي فى ضيافة منى الشاذلى



محمد هنيدي فى ضيافة منى الشاذلى



محمد هنيدي فى ضيافة منى الشاذلى



محمد هنيدي فى ضيافة منى الشاذلى



محمد هنيدي فى ضيافة منى الشاذلى



محمد هنيدي فى ضيافة منى الشاذلى



محمد هنيدي فى ضيافة منى الشاذلى