شخصية عربية مهمة.. سهير رمزي تكشف سبب انفصالها عن زوجها الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حلت الفنانة الكبيرة سهير رمزي، ضيفة ببرنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc.

وقالت سهير، بالحلقة: "زيجتي الثانية، كانت من شخصية عربية مهمة، واستمرت 4 سنوات وانفصلنا، لأنه كان لازم وقتها يسافر السعودية، وأنا كنت اشترطت عليه إني لازم أمثل".

وأضافت: "اتجوزته وأنا كنت بعمل فيلم (ثرثرة فوق النيل)، وكنت لسه جديدة في التمثيل، ومكنش عايزني أشتغل، وانفصلنا".

وتحدثت "سهير" خلال اللقاء عن حياتها الشخصية وذكريات مرحلة الطفولة، وعلاقتها القوية بوالدتها الفنانة درية أحمد، وكيف أنها تعلقت بها بشكل قوي على مدار حياتها، فضلا عن معرفتها بوالدها الحقيقي في سن 13 عاما، ثم زيجاتها وأسباب رفضها للإنجاب.