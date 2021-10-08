ياسمين رئيس تُطلق حملة "لا للعنف ضد المرأة" بالتزامن مع عرض "60 دقيقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أطلقت الفنانة ياسمين رئيس حملة لا للعنف ضد المرأة، وذلك بالتزامن مع عرض مسلسلها 60 دقيقة حصريًا على منصة شاهد vip، الذي يطرح العديد من القضايا الاجتماعية من بينها العنف الأسري والاستغلال الجنسي والتحرش.

نشرت ياسمين رئيس عبر صفحاتها صورة مكتوب عليها Stop Domestic Violence، وعلّقت "ستات كتير بتتعرض للعنف المنزلي، ومش بتعرف ازاي تعبر عن مشكلتها وبتخاف من المجتمع... ماتسكتوش على حقكم!".

وبدأت ياسمين رئيس حملتها بعد عرض الحلقة السابعة والثامنة من مسلسل 60 دقيقة، والذي تمردت فيه على قيود المجتمع، وخرجت في بث مباشر عبر صفحتها على فيسبوك، لتخبر الجميع بالعنف الأسري الذي تعرضت له، وذلك بعدما تأكدت من أن زوجها يُمارس ذلك مع مرضاه في عيادته النفسية، ويتحرش بهم ويستغلهم جنسيًا.

ومن المقرر أن يستكمل المسلسل حلقته الأخيرة، والتي سنكتشف من خلالها هل سيتم إعدام ياسمين أم لا، وذلك يوم الأربعاء المقبل الساعة 11 مساًء بتوقيت مصر، ويوم الخميس 12 منتصف الليل بتوقيت السعودية، حصريًا على منصة شاهد vip.

وتنتظر ياسمين رئيس العرض الأول لفيلمها "قمر 14" ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي وأيضاً فيلمها "جارة القمر" الذي انتهت من تصويره منذ فترة وتعود بهما للبطولة السينمائية بعد نجاحها الكبير خلال موسم رمضان بشخصية فاتن في مسلسل "ملوك الجدعنة".