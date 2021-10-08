بالفيديو| هنادي مهنا تصف زوجها بالممثل العبقري وتكشف عن موهبة جديدة يمتلكها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حلت الفنانة هنادي مهنا ضيفة على برنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمه المذيعة إنجي علي عبر إذاعة نجوم إف إم، وتحدثت عن أحدث أدوارها، الذي قدمته في حكاية "بدون ضمان" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا".

كما تطرقت لعلاقتها بزوجها الفنان الشاب أحمد خالد صالح، وأشارت أنهما يأخذان رأي بعضهما في الأعمال التي تُعرض عليهما، نافية إمكانية أن تشعر هي أو هو بالغيرة من نجاح الطرف الآخر "اللي تغير من نجاح زوجها او الزوج اللي يغير من نجاح مراته دي وحاشة أوي، بقوله رأيي بصراحة لو حاجة مش عجباني، بقوله انها وحشة اوي والحمدلله كل حاجة قالهالي طلعت صح وانا كمان كل حاجة قلتهاله طلعت صح".

وأضافت "بحبه في كل حاجة عملها، بالنسبة لي هو مش ممثل شاب ولا صاعد هو ممثل ونقطة. أحسن من ناس بتمثل بقالها تلاتين سنة، كان عبقري في مسلسل أنصاف مجانين، عامل دور عالمي ومش بقول كده عشان هو جوزي".

وكشفت هنادي عن امتلاك زوجها أحمد خالد صالح لصوت جيد أثنى عليه الفنان عادل حقي "بيغني صوته حلو اوي بس بيتكسف".

هنادي شاركت مؤخرا في حكاية "كدبة كبيرة" مع الفنان أحمد زاهر، وحكاية "بدون ضمان".