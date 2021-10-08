سهير رمزي تكشف مفاجأة بخصوص علاقتها بالفنان السوداني إبراهيم خان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حلت الفنانة الكبيرة سهير رمزي، ضيفة ببرنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc.

وقالت سهير، بالحلقة: "الفنان السوداني إبراهيم خان مكنش زوجي، ومتجوزناش، وكل اللي بينا كان عبارة عن خطوبة فقط، وانفصلنا عن بعض ومستمرتش العلاقة بينا وقعدت 6 شهور فقط".

وتحدثت "سهير" خلال اللقاء عن حياتها الشخصية وذكريات مرحلة الطفولة، وعلاقتها القوية بوالدتها الفنانة درية أحمد، وكيف أنها تعلقت بها بشكل قوي على مدار حياتها، فضلا عن معرفتها بوالدها الحقيقي في سن 13 عاما، ثم زيجاتها وأسباب رفضها للإنجاب.