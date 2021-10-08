سهير رمزي تزوجت من حلمي بكر وسنها 16 عامًا لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حلت الفنانة الكبيرة سهير رمزي، ضيفة ببرنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc.

وقالت سهير، بالحلقة: "مامتي كانت بتقولي متديش ثقتك كلها في الرجالة، واتخطبت وأنا عندي ١٥ سنة واتجوزت وأنا ١٦ سنة".

وتابعت: "والدتي جوزتني بدري عشان أبقى معاها في البيت وجنبها، ومقولش عايزة أشتغل، أو أروح ولا أجي، واشترطت على زوجي إني أتجوز في البيت، قبل ما اشتغل ممثلة".

واستكملت: "وكانت أول جوازة لي من الملحن حلمي بكر، وكان بيحب مامتي وبتحبه، وهو الوحيد اللي وافق يُقعد في البيت ووافق على شرطها، ونعيش مع مامتي في نفس البيت".

وأضافت: "كتبوا كتابي وأنا مكنتش موجودة في القعدة، وكان حاضر جدي ومامتي، والعصمة مكنتش في إيدي لما إتجوزت حلمي بكر زي ما بيتقال".

وتحدثت "سهير" خلال اللقاء عن حياتها الشخصية وذكريات مرحلة الطفولة، وعلاقتها القوية بوالدتها الفنانة درية أحمد، وكيف أنها تعلقت بها بشكل قوي على مدار حياتها، فضلا عن معرفتها بوالدها الحقيقي في سن 13 عاما، ثم زيجاتها المتكررة وأسباب رفضها للإنجاب.