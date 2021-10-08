ولاء الشريف وسط البحر وميريام فارس بإطلالة رياضية.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ولاء الشريف

نشرت الفنانة ولاء الشريف، صورة لها وسط البحر، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

كندة علوش

نشرت الفنانة كندة علوش، صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مين مثلي بيحب الخريف؟ وبشو بذكركم؟.. ‎بحب ألوانه والورق الأصفر اللي بينزل من الشجر.. واحساس البرد اللي بيبدأ يتسلل بخجل بعد الحر.. الهواء الحلو وخصوصًا بالليل السماء اللي بتبلش تغيم وريحة التراب".

ميريام فارس

ظهرت الفنانة ميريام فارس، بإطلالة رياضية، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

منة فضالي

الفنانة منة فضالي، ظهرت بإطلالة كاجوال مرتدية كاب، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الصباح".

ريهام أيمن

ظهرت الفنانة ريهام أيمن، برفقة ابنيها بأحد المطاعم، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إنه يوم (نعم) لدينا.. لحظات صغيرة، ذكريات كبيرة".

ملك أحمد زاهر

نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر، أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام.

بلقيس

الفنانة بلقيس، نشرت أحدث إطلالة لها بفستان أبيض، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "سلام".

مي سليم

كشفت الفنانة مي سليم، عن إطلالة كاجوال لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

إنجي كيوان

نشرت الفنانة وعارضة الأزياء إنجي كيوان، أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

محمد رجب

الفنان محمد رجب، نشر أحدث ظهور له عبر حسابه على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.