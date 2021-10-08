رافاييل جبور يتخطى المليون في “حدا يقلا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حقّقت شركة الإنتاج والتسويق الرقمي “آند بيوند” نجاحاً جديداً مع النجم رافاييل جبور من خلال أغنية “حدا يقلا”؛ فبعد مرور شهر واحد فقط على طرح فيديو أغنية “حدا يقلا”، وصلت الأخيرة الى المليون مشاهدة على قناة رافاييل الرسمية في موقع “يوتيوب”.

أغنية “حدا يقلا” من كلمات وألحان رافاييل جبور وتوزيع جورج قسّيس؛ أمّا فكرة الفيديو فهي من تنفيذ وإنتاج شركة آند بيوند التي تتولّى إدارة أعماله. وقد لاقت الأغنية نجاحاً واسعاً لا سيّما في العراق، مصر، الجزائر ليبيا، المغرب، الأردن، سوريا ولبنان.

وعلى ما يبدو الجمهور، أحّب رافاييل في الإطار الرومانسي الكلاسيكي، فأغنية “حدا يقلا” تُظهر رافاييل الشاب المغروم والمشتاق لحبيبته في هذا الفيديو الشبابيّ. كما أنّ الأغنية موجودة على جميع التطبيقات الرقمية والراديوهات والإذاعات.

يُذكر أنّ هذا التعامل هو الثاني لرافاييل جبور مع آند بيوند بعد أن وقّع عقداً مع الشركة.