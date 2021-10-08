تضامن مع نجل شاروخان في قضية حيازته وتعاطيه المخدرات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان الهندي ​هيرثيك روشان​ تضامنه مع ​آريان خان نجل نجم بوليوود ​شاروخان​، بعد القبض عليه مع سبعة آخرين واستجاوبهم في مكتب مكافحة المخدرات في مومباي بقضية حيازو وتعاطي مخدرات.

وكتب روشان في تدوينة نشرها عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: “الآن جميع مافيا بابو قادمون إلى الدفاع عن أريان خان، نرتكب أخطاء و لكن يجب علينا تمجيدها، أنا على ثقة من أن هذا سيعطيه منظورًا ويجعله أيضًا يدرك عواقب أفعاله، آمل أن تطوره و تجعله أفضل وأنضج، من الجيد عدم النميمة عن شخص ما عندما يكون ضعيفًا ولكن من الإجرام جعلهم يشعرون أنهم لم يرتكبوا خطأ”.

وفي التفاصيل التي عرضتها الصحافة الهندية، عثرت الشرطة الأحد، على كمية من المواد المخدرة في حفل على متن سفينة سياحية كان يتواجد فيه الثمانية أشخاص ومن ضمنهم ابن شاروخان.

وأكدت صحيفة “هندوستان تايمز” الهندية، نقلا عن مسؤول أمني أنه تم استجواب نجل شاروخان البالغ من العمر 23 عاما من قبل مكتب مكافحة المخدرات.