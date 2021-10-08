“أهل كرم ومحبة”.. استقبال تامر حسني في الأردن بالزغاريد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وصل النجم المصري تامر حسني إلى الأردن، استعداداً لحفله غداً، بنادي الكولف البشارات في عمان.

وجرى استقبال جماهيريّ لنجم الجيل، في مطار عمان، حيث تجمّع المعجبين الذين قدّموا له باقات من الورود، واستقبل بالزغاريد ورفع العلمَين المصري والأردني.

ونشر تامر حسني عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام”، صورًا مع المعجبين في المطار وعلّق قائلًا: “من اول اليوم للحظة الوصول لمطار الأردن الحبيبه وصولاً بالفندق ،كل الشكر لحسن الإستضافه من الشعب الاردني الحبيب فعلاً اهل كرم.. حفلتنا غداً الجمعه ان شاء الله ببشارات جولف كلوب عمّان”.

وأضاف تامر معلقًا على فيديو نشره من أجواء استقبال الجمهور الأردني: “المستضيف اهل الأردن اهل كرم و محبه.. شكراً لحسن و رقي الإستضافه ،، انا كمان بحبكم اكتر والله كل الشكر لكم من قلبي و لمحبيني المخلصين اللي بشوفهم من وهم صغيرين و دلوقتي ماشاء الله كبار و ناجحين في حياتهم و معاهم جيل صغير جديد جميل بشوفه لاول مره ،،، الله يحفظكم يارب”.

وكان تامر حسني قد نشر صورة له خلال توجهه إلى مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى الأردن، وعلّق قائلًا: “في الطريق لمطار القاهره متجهين لجمهور عمّان الغالي.. وحشتوني يا اهل الأردن و ان شاء الله قريباً في جميع الدول العربيه و لكل العرب حبايبنا في جميع دول العالم”.